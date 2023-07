Humaitá perde para Tuna Luso em Belém e vaga no G4 fica ameaçada

O Humaitá perdeu para a Tuna Luso por 2 a 0 com gols de Paulo Rangel e Emerson Nike na tarde deste sábado, (1), no estádio do Souza, em Belém, no Pará. O confronto foi válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Vaga ameaçada no G4

A derrota para a Tuna Luso manteve o Humaitá na 4ª colocação do grupo 1 do Brasileiro da Série D com 14 pontos. O Tourão supera o Princesa do Solimões, o 5º colocado, nos critérios de desempate.

Nacional é o 1º classificado

O Nacional derrotou o Trem, do Amapá, por 2 a 0, neste sábado, no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, e é a primeira equipe classificada no grupo 1 da Série D.

Próximo jogo do Humaitá

A próxima partida do Humaitá no Brasileiro será no sábado, 8, às 16 horas, no Florestão, contra o Águia, do Pará.

Outros resultados

Nacional 2 x 0 Trem

São Raimundo 1 x 1 Princesa do Solimões