Idoso é preso por estuprar o próprio cachorro no interior de São Paulo

Em Itu, interior de São Paulo, um idoso foi detido pela Polícia Civil durante o fim de semana – sábado, 22 de julho, acusado de estuprar seu cachorro. A situação é crime de zoofilia.

Os Policiais foram até a casa do idoso, no Jardim Eridano, após denúncias de vizinhos. Os vizinhos disseram à Polícia que o idoso tinha relações sexuais com o próprio cachorro. Conforme a Polícia, foram cerca de 15 denuncias.

O idoso de 71 anos foi surpreendido com a presença dos Policiais em sua casa e uma veterinária. A veterinária fez um laudo preliminar ainda na casa do idoso e comprovou que animal tinha leões e sinais de abusos.

O cachorro da raça boxer foi levado para uma clínica veterinária para receber cuidados necessários. Diante a situação e questionamentos, o idoso negou todas as acusações, bem como ficou em silêncio diante demais questionamentos.

Ao Jornal Correio do Interior, a Polícia Civil, por fim, informou que o idoso vai responder pelo crime previsto no artigo 32 da lei 9.605/98.