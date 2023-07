Ieptec promete surpreender visitantes na Expoacre 2023

Por ser vitrine para os mais variados segmentos de produtos e serviços, a Expoacre é uma oportunidade única para consolidação de negócios e divulgação de marcas, empresas e instituições. Com espaço garantido na feira, o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) vai apresentar muitas novidades aos que visitarem o seu estande durante a exposição.

Os preparativos da autarquia se iniciaram em maio e envolvem todos os seus departamentos e divisões, além dos cinco centros da Rede Ieptec em Rio Branco. “O Ieptec pretende mostrar algo diferente este ano. Além de expor o trabalho que desenvolvemos através das nossas unidades, vamos acolher nossos visitantes de uma maneira diferente e interativa”, avisou o presidente do instituto, Alírio Wanderley.

O estande vai contar com um “espaço instagramável”, um local visualmente atrativo ao público e que vai despertar o interesse dos visitantes para o registro e compartilhamento de fotos e vídeos em redes sociais.

“O espaço foi projetado a partir de ambientes multifuncionais, com linguagem própria, estilos, cores, iluminação e mobiliário, tudo pensado com o intuito de transportar e aproximar o visitante para o universo da educação profissional e tecnológica”, explicou a engenheira do Ieptec, Geíza Negreiros.

“Estamos preparando um espaço para que o público possa, junto conosco, participar, pois para nós é um evento muito significativo. As equipes do Ieptec estão a todo vapor, trabalhando para atender, da melhor forma, os visitantes”, salientou a chefe do departamento de planejamento, Aldenice Ferreira.

Programação

Após a solenidade de abertura dos trabalhos no primeiro dia de feira, estão programadas atividades como apresentação de vídeos, teatro, exposição de fotografias e trabalhos diversos produzidos pelos estudantes da eede. Além disso, serão entregues certificados aos alunos dos cursos técnicos em panificação e confeitaria do Cept Gastronomia, que concluíram as formações. E, no último dia de feira, os visitantes que utilizarem o “espaço instagramável” do Ieptec vão concorrer a um sorteio de brindes.