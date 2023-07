Ifac abre seleção de professor substituto com salário até R$ 7 mil

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Direção Geral do Campus Tarauacá, abriu um processo seletivo para a contratação de professor substituto na área de matemática, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração entre R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02 com o auxílio alimentação.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha graduação em matemática. O processo seletivo será composto de prova de títulos e prova didática, que será presencial em Tarauacá.

O candidato aprovado desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de sua formação, nos diversos níveis e modalidades de ensino do Ifac e ainda outras atividades previstas na legislação vigente.

Acesse o edital no link: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4930/

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, por e-mail, com o envio da documentação descrita no edital, no período de 18 a 23 de julho, para o endereço eletrônico [email protected]

O processo seletivo terá validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

Cronograma – A lista de inscritos será publicada no dia 24 de julho. Recursos contra a homologação das inscrições poderão ser submetidos por e-mail no dia 25 de julho. A resposta dos recursos e a relação final dos candidatos inscritos será divulgada até o dia 26 de julho.

O resultado preliminar da prova de títulos será divulgado até 27 de julho e os recursos contra o resultado poderão ser enviados no dia 28 de julho. O resultado final da prova de títulos será publicado em 31 de julho.

No dia 1º de agosto deverá ocorrer o sorteio do tema da prova didática.

Os candidatos deverão acompanhar todas as fases do processo seletivo por meio do sistema de editais do Ifac: https://editais.ifac.edu.br/quero-trabalhar-no-ifac/edital/749/arquivos/