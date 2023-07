Os times do IFAC, de Tarauacá, conquistaram na manhã deste sábado (1), no ginásio da UFAC, os títulos do Campeonato Acreano de Handebol Escolar no feminino e masculino.

“Conseguimos fechar mais um evento na temporada. Essas competições são fundamentais para o desenvolvimento do esporte escolar”, comentou o presidente da Federação Acreana do Esporte Escolar (FADE), professor João Renato Jácome.