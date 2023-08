Imposto de Renda: 3º lote é pago nesta segunda-feira; veja quem recebe

Mais de 5,6 milhões de contribuintes receberão nesta segunda-feira (31/7) o pagamento do 3º lote de restituição do Imposto de Renda (IR) 2023. O crédito bancário total será de R$ 7,5 bilhões.

O 3º lote do IR é o primeiro que também tem como beneficiários contribuintes que não fazem parte de nenhum grupo prioritário. Serão contemplados:

-16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos;

-95.047 contribuintes entre 60 e 79 anos;

-9.740 contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave;

-30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

-3.879.049 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por ter utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Ao todo, 5.632.036 contribuintes receberão os pagamentos.

Os contribuintes beneficiados com o terceiro lote do IR receberão uma quantia maior em relação aos dois primeiros lotes, graças a uma correção de 2,07%.

Isso ocorre porque as restituições são corrigidas mensalmente pela taxa básica de juros (Selic), atualmente em 13,75% ao ano.

O valor é atualizado pela Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, e mais 1% (da Selic) no mês do depósito.

Como receber

O pagamento da restituição do IR será feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o contribuinte poderá agendar o crédito dos valores por meio do portal do BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição em até um ano, ainda poderá requerer o crédito pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando “Declarações e Demonstrativos – Meu Imposto de Renda” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Calendário

Os próximos lotes de restituição serão pagos nos seguintes dias:

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro