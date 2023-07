Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite desta quarta-feira (12), em um terreno baldio localizado no quilômetro 14, no bairro do 15, na região do 2º distrito de Rio Branco (AC).

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra a magnitude das chamas, que se espalham rapidamente pela área. O Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) foi acionados para conter as chamas.