Incêndio deixa casa totalmente destruída em município no interior do Acre

Na noite da última terça-feira (4) uma casa de madeira foi totalmente destruída por um incêndio, na Vila Santa Rosa, Ramal do Mariana, zona rural de Cruzeiro do Sul.

Na residência morava um homem, identificado como Eustáquio, sua esposa, Maria Francisca de Paiva e uma criança de cinco anos, identificada apenas como R.B.M.S.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar o incêndio, no entanto, ao chegar no local, contataram que a casa já estava totalmente consumida pelo fogo e teve perda total.

O proprietário não soube apontar a causa do incêndio, mas acredita que tenha iniciado na cozinha da residência. A família perdeu todos os seus pertences, incluindo eletrodomésticos, móveis e utensílios domésticos. Ninguém ficou ferido no acidente.