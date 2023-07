Os indígenas das etnias Huni Kuin e Shanenawa fizeram apresentações no palco do galpão Sebrae na Expoacre 2023. Os indígenas participaram com músicas, rituais e danças de cura.

Além disso, os indígenas Huni Kuin e Shanenawa, dos municípios de Tarauacá e Feijó, no interior do Acre, também vão realizar um desfile com trajes típicos, que são feitos por eles.

Veja fotos: