Influencer expõe supostas conversas de atletas com modelos; veja quais

O exposed de jogadores de futebol e outros atletas virou febre na web. Após prints de Neymar e outros famosos, agora chegou a vez de Vini Jr., Richarlison e Gabriel Medina terem supostas conversas publicadas no Instagram. O responsável pelo vazamento foi o influencer Diego Aguiar.

Na rede social, em que conta com mais de 8,8 milhões de seguidores, o criador de conteúdo mostrou como seriam as abordagens dos craques e teceu comentários. “Geral atirando nas amiguinhas. Eu amo fofocas”, legendou Diego, antes de mostrar as fotos detalhadas. Confira, abaixo, o exposed feito por Aguiar.