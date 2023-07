Influencer Mathy Lemos revela lançamento de filme com atriz da Globo; assista 

Mathy Lemoss chega fechando aonde quer que vá e nas redes sociais não é diferente. A maranhense faz sucesso com vídeos icônicos nas redes sociais e a alegria é o que a ajuda a superar os desafios de ser uma mulher trans numa cidade pequena no interior do Nordeste. Mathy Lemos foi uma das convidadas do Baile de Laéllyo Mesquita e claro, que ela fez uma pausa para conversar com o jornalista Douglas Richer, que estava realizando uma cobertura fantástica com apoio da San Filmes e TV Rio Branco, afiliada TV Cultura no Acre.

Em papo descontraído, com Douglas Richer, Mathy comentou sobre sua chegada em Teresina e sua agitada carreira, que já tem gravações com a atriz Lilia Cabral e os projetos em ação para este ano ainda: “Menino, tá uma correria, muito projeto novo, vai sair filme agora novo, que a gente gravou com a Lilian Cabral, lá no Centro Histórico de São Luís, vai ser uma comédia. Se tem Mathy Lemoss, tem comêdia. Tem projetos no standarp, tem festival vindo aí também, vou fazer um festival para ajudar bandas independentes do Maranhão”, disse ao ContilNet.

Veja a entrevista completa:

Uma marca para acreanos que são verdadeiramente acreanos. Clique para comprar online e mais informações.

A melhor cafeteria da cidade! Siga a Coffee House e suas delícias diárias; clique aqui

Sonhe. Planeje. Embarque. Compre passagens áreas com preços incríveis; clique aqui!