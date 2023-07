Influenciadora Penélope Saveiro é a convidada do Dericast desta semana; confira

Bem-vindos ao Dericast! O canal que vai além das conversas, trazendo histórias inspiradoras e experiências únicas, o

Dericast teve a honra de receber ela: Penélope, um show de humildade e simpatia.

No episódio desta semana, tivemos o prazer de receber a influencer Penélope, que compartilhou sua trajetória, desafios pessoais e como ela superou seus medos para alcançar seus objetivos.

Além disso, você vai se surpreender com a paixão intensa de Penélope por carros,ela nutriu sua paixão por som e carros desde muito cedo o programa foi incrível mergulhamos no universo automotivo com histórias e curiosidades empolgantes.

Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum episódio emocionante do Dericast, onde vamos além do convencional e exploramos o poder da transformação pessoal. Vamos juntos em busca do sucesso e da realização dos nossos sonhos!