Ingressos da final do CBLOL 2023: preços e como comprar

Os ingressos para a final do 2º Split do CBLOL 2023 começam a ser comercializados pela internet, primeiro em uma pré-venda para clientes Mastercard e Santander, depois em um lote inicial que terá 75% do número total de assentos e, por último, os outros 25% em uma terceira data. A grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), que classificará o campeão para o Worlds 2023, será realizada em 9 de setembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, em Recife (PE).

Ingressos da final do CBLOL 2023 18 de julho: pré-venda para clientes Mastercard com cartões de crédito do Santander Brasil

pré-venda para clientes Mastercard com cartões de crédito do Santander Brasil 19 de julho: primeiro lote

primeiro lote 16 de agosto: segundo lote Nesta terça-feira, 18 de julho, a partir de 13 horas (no horário de Brasília), haverá pré-venda exclusiva para clientes Mastercard que possuem cartões de crédito do Santander Brasil. Será uma quantidade limitada de ingressos, com desconto de 20% sobre o valor da inteira. Na pré-venda será possível adquirir no máximo dois ingressos por CPF. Nesta quarta-feira, 19 de julho, também às 13 horas, será disponibilizado o primeiro lote de venda geral – uma carga equivalente a 75% dos ingressos disponíveis. Os tíquetes restantes, equivalentes a 25% do total, serão vendidos em 16 de agosto, às 13 horas. Nos dois lotes de venda geral, os compradores poderão adquirir até quatro entradas por CPF. Preços Os ingressos custarão R$ 60,00 no setor superior (R$ 30,00 a meia-entrada) e R$ 80,00 no setor inferior (R$ 40,00 a meia-entrada). A concessão de meia-entrada segue a legislação vigente no estado de Pernambuco. Onde comprar Os ingressos serão comercializados na plataforma Uhuu. A Riot Games orienta que os interessados façam cadastro prévio no site. A venda se iniciará no horário apontado, especificamente, sem fila virtual prévia antes das 13 horas. Como fazer o cadastro no Uhuu: 1 – Clique em “Entrar” 2 – Note que você vai encontrar uma mensagem “Ainda não possui uma conta?”. Clique em “Criar Conta” 3 – Preencha os dados para completar o cadastro 4 – Importante: preencha corretamente o e-mail. O ingresso será enviado para o e-mail cadastrado. 5 – Pronto. Agora você já tem uma conta na Uhuu.com e pode comprar ingressos Para finalizar o cadastro, o usuário receberá um código por SMS e e-mail. Caso não receba, terá a opção de ligação na confirmação. Pode levar alguns minutos para receber o código validador. Somente cadastros de pessoas maiores de idade podem registrar cartão de crédito para uso no site da Uhuu. Para menores de idade, a única forma de pagamento disponível é via Pix. Se quiser utilizar outra forma de pagamento na hora da compra, o menor deve estar acompanhado de um responsável que possa se cadastrar e concluir a compra.