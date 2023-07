Inspirada no filme Barbie, Cimec e Coral apresentam tendência para decoração de ambientes

Inspirado no novo filme Barbie, a Tintas Coral e a Cimec – Material de Construção montaram um espaço para apresentar a paleta de cores que será tendência para colorir paredes e ambientes. O espaço instagramável pode ser visitado gratuitamente até o dia 18 de agosto no Via Verde Shopping.

A Tendência Barbiecore é uma declaração sobre os novos tempos, em um mundo pós-pandêmico que convida a viver dias mais coloridos e alegres. O movimento é um convite para a individualidade, sem pasteurizações, com intensidade e com toda a cor que a vida merece ter.

A coleção da Tintas Coral tem 14 cores para colorir paredes e tetos de lares reais. E diferente do que se imagina, a paleta da Collab Barbie e Coral não é composta apenas de rosas, mas de cores que representam um universo repleto de força, poder e independência.

Segundo a supervisora de Marketing da Cimec, Tamiris Barcellos, o espaço instagramável busca inspirar os acreanos para colocar mais amor e vida nos ambientes. “A Cimec nasceu em Rio Branco há 21 anos com DNA inovador e cheio de alegria. Sempre trazendo novidades para que o acreano tenha acesso ao que há de melhor no setor da construção civil. Nosso desejo é levar essa alegria para os lares e colocar amor em toda obra”, disse.

Promoção

A Cimec vai sortear dois galões 3,6 litros de tinta da linha Decora Premium da Tintas Coral. O ganhador (a) pode escolher uma das 14 cores disponíveis da Collab Barbie e Coral. A quantidade é suficiente para pintar até 4 paredes de 11 m² e dar um toque especial ao ambiente preferido.

Para participar, a pessoa deve tirar uma foto no espaço instagramável da Cimec no Via Verde Shopping, marcar o perfil da Cimec no Instagram e mais três perfis de pessoas físicas no comentário da foto oficial. É importante salientar que não serão considerados marcações de perfis de empresas, organizações sem fins lucrativos e perfis fakes.

Serão válidas as publicações do período de 19/07 a 18/08/2023, em modo público no Instagram. O perfil premiado será escolhido utilizando um sorteador online automático. O sorteio será no dia 19/08/2023, às 11h, com transmissão ao vivo pelo Instagram da loja.

A premiação deverá ser retirada até 7 dias após o sorteio, no local da loja em Rio Branco. O prêmio é intrasferível e insubstituível por dinheiro. Mais informações nas redes sociais @cimec.ac no Facebook e Instagram.