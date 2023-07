Instagram deve lançar Threads, rival do Twitter, na quinta-feira

O Threads, novo aplicativo do Instagram que irá concorrer com o Twitter, de Elon Musk, deve ser lançado na próxima quinta-feira, de acordo com uma listagem no App Store da Apple. Com o lançamento, a companhia de Mark Zuckerberg– dona do Instagram, Facebook, e WhatsApp – busca tirar proveito dos problemas enfrentados pelo Twitter desde que foi comprado por Musk, no ano passado.