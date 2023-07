Instituto emite alerta de temperaturas acima do normal para o Acre nos próximos meses

O MiniMAP trinacional de Gestão de Risco e Defesa Civil divulgou uma carta alertando para previsão de chuvas abaixo da média e temperaturas acima do normal para os próximos três a cinco meses no Acre.

As previsões foram emitidas pelo International Research Institute for Climate and Society (IRI) e pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF) para a região Madre de Dios, no Peru, para o Acre, e para Pando, na Bolívia.

Os institutos alertam, ainda, para problemas agudos de abastecimento de água, de ondas de calor e de queimadas acidentais em áreas agrícolas e incêndios florestais.

Previsões da Defesa Civil para Rio Branco

No final de junho, a Defesa Civil de Rio Branco alertou para o período crítico de estiagem na capital acreana.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a previsão é de altas temperaturas e clima extremamente seco. A previsão é que neste ano, a seca do Rio Acre se equipare a de 2005, quando o rio atingiu 1,64 metros.

Governo declarou situação de emergência ambiental no Acre

No dia 5 de julho, o governador Gladson Cameli declarou emergência ambiental em decorrência do desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e degração florestal nos municípios de Acrelândia, Brasiléia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira, Taraucá, Rio Branco e Xapuri.

SAIBA MAIS: Governo decreta situação de emergência no Acre por desmatamento e degradação florestal

Foi declarada situação de emergência entre os meses de julho a dezembro de 2023. As condições climáticas adversas, tais como estiagens prolongadas, altas temperaturas, ondas de calor, baixa umidade relativa do ar e intensos ventos, que favorecem as ocorrências de incêndios florestais foram levadas em consideração para a tomada de decisão.

Recomendações do MiniMAP

O MiniMAP destacou uma série de recomendações para que as sociedades regionais executem, visando o período de estiagem dos próximos meses, são eles:

– Preparar e implementar planos de contingência para abastecimento de água para comunidades humanas e atividades agropecuárias, levando em conta a importância de manter ecossistemas aquáticos.

– Preparar e implementar planos de contingência para identificar e controlar queimadas acidentais e provocadas e para apagar rapidamente incêndios iniciantes em florestas antes de sua propagação.

– Preparar e implementar planos de contingência para reduzir os impactos de ondas de calor em populações vulneráveis como idosas e de crianças e nas atividades agropecuárias.

– Que as sociedades e instituições públicas monitorem a qualidade do ar através de dados de redes locais e de satélites para implementar medidas de redução do impacto de fumaça na saúde humana e ambiental.