Inteligência artificial ‘prevê’ fim da Amazônia; saiba mais

A plataforma Ecoa divulgou nesta quarta-feira (12) o resultado de uma experiência utilizando o modelo de inteligência artificial (IA) do ChatGPT, que realizou uma simulação de quando se daria o im da Floresta Amazônica. A simulação utilizou os dados da GFW, uma iniciativa da ONG World Resources Institute (WRI), que aponta o Brasil como lider no desmatamento em florestas tropicais em 2022.

Segundo o ChatGPT, considerando dados de desmatamento reunidos até 2021, o fim da Floresta Amazônica se daria nas próximas décadas, entre 50 a 100 anos. No entanto, a IA ressalta que qualquer estimativa de tempo para o fim da Floresta Amazônica é altamente especulativa e depende de diversos fatores, como políticas de conservação implementadas, atividades econômicas na região, avanço da consciência ambiental e esforços de preservação.

Mas é possível que a Floresta Amazônica possa enfrentar um colapso irrecuperável dentro desse tempo previsto caso o ritmo do desmatamento continue seguindo os mesmos padrões. A partir do fim da floresta, uma série de acontecimentos em cascata, que fazem parte de uma ruptura climática poderiam se espalhar ao redor do globo.

Com informações da UOL