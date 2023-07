Irmãs são resgatadas após sofrerem abuso sexual do próprio pai

Duas crianças vítimas de maus tratos e abuso sexual foram resgatadas na comunidade Timbaúba, em Mâncio Lima, pela Polícia Militar em ação conjunta com o Conselho Tutelar do município.

Uma equipe do Grupamento de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar, recebeu uma solicitação do Conselho Tutelar para ir até a região do Rio Môa, onde estariam as duas crianças. Foi necessário um dia de viagem para chegar até o local.

Ao chegarem na barraca onde os três viviam, as equipes constataram a ocorrência de diversos tipos de violência física, psicológica e sexual cometidos pelo pai das crianças.

A guarnição realizou rondas na região, no entanto, não conseguiu encontrar o pai das meninas. Diante disso, as duas foram levadas até a cidade de Mâncio Lima, onde irão receber a devida assistência social e serão encaminhadas ao Poder Judiciário.

O Conselho Tutelar é responsável por receber e apurar denúncias relacionadas a violações dos direitos das crianças e adolescentes. O órgão atua, ainda, na orientação e no encaminhamento de casos às autoridades competentes. É importante que a sociedade esteja atenta a qualquer tipo de situações de maus tratos e abusos contra crianças e adolescentes, se possível denunciando.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.