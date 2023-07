Jammil e uma Noites será a principal atração da segunda noite do Carnavale; acompanhe

A segunda noite do Carnavale 2023, acontece neste sábado (1), na praça Hugo Poli, em Brasiléia. A principal atração deste sábado será o show da banda nacional Jammil e uma Noites.

A expectativa da organização do evento é que a cada noite, passe pelo evento, um público de aproximadamente 25 mil pessoas, vindas de todas as partes do estado e até do país vizinho, a Bolívia.

Além do show nacional, o tradicional carnaval fora de época de Brasiléia terá, também, atrações locais, como as apresentações do DJ Alessandro e da cantora Sandra Melo e banda.

O ContilNet Notícias e San Francisco Filmes estão fazendo a cobertura completa do evento no Acre, que é transmitido ao vivo pelo Youtube do ContilNet. Será veiculado, também, na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1.

A apresentação está por conta dos jornalistas Douglas Richer e Everton Damasceno, que trarão os melhores momentos e todas as informações sobre a festa em tempo real.

Veja a primeira noite de Carnavale: