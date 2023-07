Jarude diz que não se aliaria a ninguém do PT para disputar Prefeitura e quer protagonismo

Durante entrevista ao podcast do ContilNet nesta quinta-feira (20), o deputado estadual Emerson Jarude (Sem partido), falou sobre o futuro na política e como será desenhado o cenário das eleições de 2024.

Jarude reafirmou que não tolera se aliar a nenhum nome do Partido de Trabalhadores (PT) em prol de uma candidatura à Prefeitura de Rio Branco. Uma possível aliança, que visaria reconstruir a extinta Frente Popular do Acre, com partidos de esquerda, foi ápice para que o parlamentar saísse do MDB, sigla que foi eleito deputado estadual em 2022.

“Eles queriam nos convencer de que o melhor projeto seria apoiar aquele que lá atrás, em 2017, nós tivemos várias divergências, enquanto ele [Marcus Alexandre] era prefeito e eu, vereador. Não fazia sentindo algum a gente por algum pragmatismo político estar lá dentro para forçar uma situação e, principalmente enganar o nosso eleitor”, disse o deputado.

O deputado, agora sem partido, declarou ainda que nos próximos dias, deverá se reunir com várias siglas para articular uma possível filiação. Jarude citou o Avante, Cidadania, Republicanos, do deputado federal Roberto Duarte, também ex-MDB, o União Brasil e o NOVO, onde inclusive, o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, já realizou o convite formal ao deputado acreano.

Questionado se toparia compor uma chapa como vice-candidato, o deputado disse que quer ser protagonista durante as eleições do ano que vem. “Nesse momento não vislumbro nenhuma hipótese da gente atuar na questão da vice-candidatura”, enfatizou.

Veja a entrevista na íntegra: