Jô e Felipinho são vetados e desfalcam Humaitá em Macapá

O atacante Jô e o meia Felipinho foram vetados pelo departamento médico do Humaitá e estão fora da partida contra o Trem. O jogo pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será no domingo, 16, às 14 horas, no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá.

“O Jô sentiu uma lesão na coxa e o Felipinho não aguentou a carga de treinamentos. Vamos tentar recuperar o Jô para a última partida da primeira fase, o Felipinho deve retornar somente na próxima temporada, totalmente recuperado da fratura no dedo”, explicou o técnico Dorielson Mendes.

Último treinamento

O elenco do Humaitá realizou um treino na manhã desta quinta, 13, no campo B da Federação de Futebol, e fechou a preparação para o duelo de domingo. Dorielson Mendes tem dúvidas em todos os setores e deixou para definir os titulares somente em Macapá.

Viaja na madrugada

A delegação do Humaitá viaja na madrugada desta sexta, 14, para Macapá, e deve realizar um treinamento leve, no Zerão, neste sábado, 15, no período da tarde.