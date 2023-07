João Donato deixou pelo menos três músicas inéditas, anuncia compositor Ivan Lins

O cantor e compositor Ivan Lins veio a púbico em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) para lamentar a morte do não menos icônico maestro e arranjador acreano João Donato, cremado na terça-feira (18), no Rio de Janeiro, aos 89 anos.

“Não paro de chorar. O Donato era um anjo, um anjo bom, generoso, carinhoso, como os anjos devem ser. E agora, continua mais anjo do que nunca”, escreveuo também maestro.

Segundo ele, o último disco do músico acreano, “Muito à Vontade”, foi um marco em sua vida. “Para mim, uma revelação da simplicidade aliada ao bom gosto e à novidade. Tinha a improvisação mais doce e econômica do mercado”, disse Lins.

O músico classificou a obra de João Donato de “Donatianas”. “Agora me comovem mais do que nunca. Tenho 3 delas ainda inéditas e muitas outras virão”, anunciou. “A música do Donato nos conforta, nos alivia, nos lembra sempre que a simplicidade na vida é um alívio, um bom remédio para a loucura em que o mundo mergulhou. Experimentem e verão!”, acrescentou.