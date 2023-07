Jogador foi esquartejado com serra elétrica após ser morto a tiros

O jogador Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi morto com 3 tiros e depois teve o corpo dilacerado com uma serra elétrica. As partes foram cortadas em fatias pequenas para dificultar a identificação da vítima, informou a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi passional. O jogador desapareceu após ir a uma festa em Pindoty, no Paraguai, fronteira com a cidade de Sete Quedas, onde Hugo morava.

A delegada responsável pelo caso, Lucélia Constantino informou à imprensa local que os criminosos usaram uma serra para esquartejar o corpo em pequenos pedaços e ocultá-lo. Ele teve o corpo desovado no rio Iguatemi, em Sete Quedas.

Ainda não foi encontrado todas as partes do corpo e os Bombeiros Militares persistem em buscas no rio, já que após 3 dias, os restos mortais começam a boiar e param na superfície.

A delegada Lucélia Constantino, disse a Gazeta Conesul que um rapaz suspeito do crime se apresentou à polícia em uma cidade da região. Ele estava acompanhado de advogado e ficou preso. Não foram informados detalhes do depoimento do suspeito.

Como o último local em que foi visto pelos amigos foi a casa da ex-namorada, a polícia também apura se a jovem teve envolvimento no crime. “A versão dela é que ele foi na casa dela sem ela chamar”, disse Lucélia.

Cabeça encontrada

Parte da cabeça do jogador Hugo Vinícius, 19 anos, foi encontrada nessa segunda-feira (3), pelo Corpo de Bombeiros. Uma pessoa foi presa e a Polícia segue com as investigações após a morte e esquartejamento da vítima.

Segundo informações dos militares, a equipe segue com as buscas a fim de localizada outras partes do corpo do jogador.

Foram feitas também algumas apreensões de objetos que vão passar por perícia.

Agora o caso é tratado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A previsão é que a Polícia Civil consiga concluir as investigações nas próximas horas para posteriormente divulgar o caso em coletiva de imprensa na cidade.

Desaparecimento

Hugo Vinícius desapareceu na madrugada do dia 25 de junho da cidade de Sete Quedas a 467 km de Campo Grande. Ele foi para uma festa em um posto de combustível na cidade de Pintoty, no Paraguai.

Segundo a mãe, as últimas pessoas a verem o rapaz foram seus amigos que deram carona até a casa da ex-namorada.

O corpo do jovem foi encontrado nas proximidades do rio, segundo o site Fronteira Agora Notícias.

As diligências foram realizadas pelas Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Tronco, quadril, parte de uma perna foram encontrados, a cabeça e o restante do corpo não haviam sido localizados.

A identificação foi feita por uma tatuagem do rapaz em uma homenagem ao pai.

A principal linha de investigação é crime passional, mas nomes de suspeitos ainda não foram revelados.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exames necroscópicos em Ponta Porã.