Jogos de sucesso estão até 75% mais baratos; confira ofertas

Já a loja digital do Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One chama a atenção com Blasphemous, The Crew 2 e The Escapists 2 em promoção por tempo limitado. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Steam

O Steam está com até esta quinta-feira (13), então resta pouco tempo para garantir vários títulos de sucesso mais baratos na plataforma da Valve. NieR: Automata, Elden Ring e Dead By Daylight são alguns destaques, além de Kena: Bridge of Spirits, que está à venda pelo menor preço já registrado na plataforma. Veja os melhores jogos em oferta no Steam:

FIFA 23 – R$ 74,75; Red Dead Redemption 2 – R$ 98,96; God of War – R$ 119,94; Stardew Valley – R$ 16,49; Hollow Knight – R$ 23,49; NieR: Automata – R$ 53,50; Elden Ring – R$ 174,93; Dead By Daylight – R$ 19,99; Kena: Bridge of Spirits – R$ 63,96; The King of Fighters XV – R$ 39,49.

PlayStation

Xbox

O Xbox Live Gold, que é o serviço mais básico da Microsoft que dá acesso às funcionalidades online, está com descontos em títulos selecionados do catálogo. Entre eles estão Rainbow Six Siege, GTA 5 e Warhammer 40,000: Boltgun. A loja também traz The Pathless e a edição completa de Remnant: From the Ashes a preços mais convidativos. Veja os destaques:

Blasphemous – R$ 23,11; The Crew 2 – R$ 17,99; The Escapists 2 – R$ 17,48; Rainbow Six Siege: Operator Edition – R$ 119,98; GTA 5 – R$ 98,96; Warhammer 40,000: Boltgun – R$ 93,96; The Pathless – R$ 73,72; Remnant: From the Ashes – R$ 64,73; Pacote Worms Battlegrounds + W.M.D – R$ 32,48; Overcooked: All You Can Eat! – R$ 85,96.