Confronto deixa um morto e dois presos no Segundo Distrito de Rio Branco

João Victor Ferreira do Nascimento, de 18 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (20), na rua Eldorado, na Bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Na mesma ação, Wellington e Hércules foram presos após o confronto.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, eles estavam em diligência pelo bairro pelo menos nos últimos dois dias, devido uma informação de uma invasão de uma facção contrária a que comanda o bairro e que um quarteto de criminosos estava fazendo a “contenção” contra a suposta invasão. João Victor, Hércules e Wellington avistaram a guarnições realizando ronda e acabaram correndo e disparando contra os PMs.

No confronto, João Victor recebeu dois tiros no peito e morreu no local, e Hércules e Wellington foram presos e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla). Uma outra pessoa acabou fugindo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a João Victor.

A Polícia Militar do 2° Batalhão isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).