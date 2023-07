Jovem de 26 anos é baleado enquanto saía de casa para comprar bebida

Henrique Souza da Silva, 26 anos, foi ferido com um tiro na madrugada desta segunda-feira (24), enquanto saía da própria residência para comprar bebida. A vítima caiu ferida no cruzamento das ruas Sérvia com Indonésia, no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Henrique estava bebendo na própria residência, quando resolveu sair de motocicleta para comprar mais bebida, mas ao chegar a entrada do bairro, uma pessoa ainda não identificada, de posse de uma arma de fogo, disparou cerca de quatro tiros contra o homem, mas apenas um projétil acertou a vítima no ombro esquerdo.

Mesmo ferido, Henrique andou de moto alguns metros e caiu no cruzamento das ruas Sérvia com Indonésia, bem próximo a Creche Maria Silvestre de França. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Moradores que ouviram os disparos e também a queda da motocicleta foram até o local e encontraram Henrique ferido e populares ajudaram o homem acionando uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima em estado de saúde estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a equipe médica, durante a rápida avaliação, Henrique não estava sentindo as pernas, podendo ser algo momentâneo e depois de um tempo os movimentos voltariam ao normal.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil não foi acionada e nenhuma equipe de agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Policia Civil foi ao local.