Jovem é executado com tiro na cabeça em via pública na Cidade do Povo

O jovem Marcus Vinicius Borges de Lima, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça, após ser perseguido na noite deste sábado (15), no cruzamento entre as ruas Antônio Carlos M de Melo com a Terezinha Braz da Silva, na quadra 1A do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcus Vinicius estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por uma pessoa desconhecida que, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 10 tiros contra a vítima.

Marcus Vinicius ainda tentou correr para se livrar do seu assassino, mas acabou caindo e foi morto com um tiro na cabeça. Após a ação, o autor do crime fugiu correndo. Moradores da região ouviram os tiros e aguardaram o assassino ir embora para ver o que tinha acontecido, e acabaram encontrando o rapaz agonizando na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de Marcus Vinicius.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.