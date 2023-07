Juh Vellegas anuncia que colocou mansão à venda: “Fui muito feliz aqui”

A influenciadora acreana, Juliana Vellegas anunciou em suas redes sociais, nesta terça-feira (11), que colocou a casa onde vive à venda. O comunicado foi feito por meio dos stories, no seu Instagram.

Juliana anunciou o fim de seu casamento com o médico Marcos Santana há pouco mais de dois meses e, até então, reside com os filhos na mansão, localizada no condomínio Recanto Verde, em Rio Branco.

Segundo ela, decidiu anunciar a decisão em primeira mão para seus seguidores, antes que soubessem por outras pessoas:

“Como a gente sabe a vida é cíclica, cheia de fases, e eu estou vivendo uma fase nova. Estou tendo que me desapegar de algumas coisas, e no meio desses desapegos coloquei minha casa à venda, e estou falando para vocês porque sei que vão começar a saber, e eu queria que soubessem por mim”, disse.

Vellegas finalizou dizendo que a casa foi uma realização pessoal e que os próximos moradores serão muito felizes no lugar:

“As pessoas que vão morar aqui vão ser tão felizes quanto a minha família foi. Cada pedacinho dessa casa foi pensado nos mínimos detalhes, com muito carinho e muito bom gosto. Essa casa foi uma das minhas maiores realizações pessoais por ser resposta por muitas coisas que eu pedi em oração para Deus”, finalizou.

Conheça a casa de Juh Vellegas: