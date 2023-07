Juh Vellegas é a 7ª do time de influencers para a cobertura da Expoacre

A influenciadora digital Juh Vellegas também integra o time que vai entregar tudo na cobertura ao vivo da ExpoAcre 2022, em parceria com o ContilNet, Sans Filmes, Sem Fronteiras, Sicredi, Top Mídia e TV Rio Branco.

O trabalho dos influenciadores no ContilNet já é tradicional na programação da Expoacre e virou referência. Com conteúdo descontraído, o time é aguardado pelos internautas que esperam a divulgação dos nomes.

Neste domingo (23) o sétimo nome é a da influenciadora Juh Vellegas, que vai fazer parte do mega time de ‘repórteres por um dia’.

Com mais de 230 mil seguidores no Instagram, Juh Vellegas é conhecida pela qualidade do conteúdo apresentado nas redes. Além disso a blogueira aborda assuntos variados como: maquiagem, empoderamento feminino, autismo, comédia, entre outros, em suas redes sociais.