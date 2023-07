Juiz manda prender novamente envolvidos na tentativa de latrocínio contra policial

Na manhã desta sexta-feira (7), a Policia Civil de Xapuri, por meio da equipe de policiais civis coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, sob o comando da Delegada de Polícia Michelle Boscaro, deu cumprimento a dois mandados de prisões preventivas, expedidos em desfavor de I. de M. e J. V. R. da S., acusados da tentativa de roubo e latrocínio contra as vítimas Antônia Lopes e Jean Carlos Araújo, este último, policial civil lotado em Xapuri.

De acordo com as informações, a ordem de prisão foi expedida pelo juiz de Direito titular da Comarca de Xapuri, Dr. Luís Gustavo Alcalde Pinto, que realizou juízo de retratação após a leitura das razões do Ministério Público e declarando ainda a presença da necessidade da garantia da ordem pública, decretou em desfavor dos acusados a prisão preventiva, que doravante, tem seu prazo temporal novamente reiniciado, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2023, às 12h, nas dependências do Fórum da Comarca de Xapuri.

Segundo a delegada Michelle Boscaro, todos os procedimentos legais foram observados para a realização da captura e prisão dos acusados, sendo inclusive, submetidos a realização de exame de corpo de delito no hospital público de Xapuri. Os acusados presos seguirão, nas próximas horas, para a capital Rio Branco, removidos para a penitenciária Francisco de Oliveira Conde – FOC, onde deverão aguardar o julgamento.