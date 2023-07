Juízes federais paralisarão julgamentos e audiências de 24 a 28 de julho

Juízes federais de todo Brasil devem paralisar audiências, sessões de julgamento e prolação de sentenças de 24 a 28 de julho. A medida foi aprovada por 85% dos magistrados que integram a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

O objetivo da greve é contestar os penduricalhos extrateto concedidos a juízes estaduais e a discrepância em relação a outras carreiras do Judiciário.

A Ajufe também afirma adotar a medida em defesa do “respeito à independência do Poder Judiciário e às decisões judiciais” – uma referência à Emenda Constitucional que permite a prorrogação dos pagamentos de precatórios da União.

As presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Conselho da Justiça Federal (CJF), além dos presidentes dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e da Ordem dos Advogados do Brasil, já foram comunicados via ofício sobre o resultado da consulta.

Audiências de custódia e outros casos urgentes não serão atingidos pela paralisação.