Julho Amarelo: Saúde do Acre reforça importância das vacinas contra hepatites A e B

No mês de conscientização sobre as hepatites virais, conhecido como Julho Amarelo, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está intensificando seus esforços para ressaltar a importância das vacinas contra as hepatites A e B.

Essas doenças, embora evitáveis, continuam representando um desafio para a saúde pública em todo o mundo. A Sesacre está promovendo campanhas de conscientização em todo o estado durante o Julho Amarelo, para informar a população sobre a importância da vacinação.

Além disso, as Unidades de Refêrencia de Atenção Primária (Uraps) estão preparadas para oferecer as vacinas necessárias e orientações sobre a doença.

Este mês é lembrado como Julho Amarelo, mês marcado por ações de prevenção e vigilância das hepatites virais. A campanha foi instituída no Brasil pela Lei número 13.802/2019 e tem como finalidade reforçar as ações sobre a doença, que é uma inflamação do fígado.

Hepatite A

A doença é transmitida por meio do consumo de água e alimentos contaminados, além do contato pessoal direto com uma pessoa infectada. A vacina contra a hepatite A está disponível gratuitamente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie) e nas Uraps. A vacina é indicada para todas as pessoas, especialmente para aquelas que vivem em áreas com maior incidência.

Hepatite B

A transmissão ocorre por meio do contato com fluidos corporais infectados, como sangue, esperma e secreções vaginais. A vacina contra a hepatite B também é disponibilizada gratuitamente e faz parte do calendário básico de vacina.