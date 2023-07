Juliana Caetano usa blusa de plataforma adulta e posa com calcinha polêmica

Ela impressiona demais! Juliana Caetano, influenciadora digital, modelo e produtora de conteúdos adultos, resolveu apostar em uma roupa pra lá de polêmica na tarde desta terça-feira (04).

“Oi, amor!”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, deixou a galera subindo pelas paredes ao surgir com um biquíni mais colado ao corpo. Atualmente, a musa conta com nada mais, nada menos que 1,1 milhão de seguidores.

“Essa mulher tá demais, não tem como”, disse um fã no campo de comentários. “Eu ainda não entendo como essa mulher é real… É muita perfeição pra uma só pessoa”, afirmou mais um, com emojis de coração ao lado.

Juliana Caetano revela que tentaram comprar o seu próprio xixi

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano revelou que tentaram comprar o seu próprio xixi. A musa revelou que já recebeu essa e outras propostas bizarras na internet.

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, disse Juliana Caetano.

“Ele ofereceu R$ 15 mil pelo meu absorvente, mas ele queria que eu provasse que era meu. Vai que ele queria o meu sangue para fazer alguma coisa”, finalizou.