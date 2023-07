Justiça retoma depoimentos de testemunhas do caso de assassinatos de Bruno e Dom Philips

Serão retomados nesta quinta-feira (20), no Amazonas, as audiências no caso do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os dois foram mortos em junho de 2022, na terra indígena Vale do Javari (AM).

Nesta quinta-feira devem ser ouvidas cinco testemunhas. A Justiça analisa se os réus Amarildo da Costa Oliveira, conhecido por “Pelado”; Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”; e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, serão levados a júri popular.

Na próxima quinta-feira (27), estão previstas as oitivas dos três réus no caso. Caso não haja novas diligências, eles serão os últimos a serem ouvidos antes do veredito do magistrado sobre a convocação do Tribunal do Júri.

Relembre

Em 5 de junho de 2022, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) denunciava o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na segunda maior terra indígena do país, onde há a maior concentração de povos isolados.

Após dez dias de intensas buscas, os restos mortais foram encontrados esquartejados, carbonizados e enterrados em área de mata fechada, a pouco mais de um quilômetro da margem do Rio Itacoaí.