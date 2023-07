Kleber Bambam detona irmã de Neymar após ser ignorado por ela

O ex-BBB Kleber Bambam detonou a irmã de Neymar, Rafaella, durante participação no podcast Papagaio Falante, exibido nesse domingo (9/7). Ele revelou que a influenciadora o ignorou durante o encontro inesperado e a acusou de “estrelismo”.

Tudo teria acontecido, segundo Bambam, enquanto o campeão do BBB1 jantava com Sérgio Mallandro em um restaurante do Rio de Janeiro. Na ocasião, Rafaella chegou no local, cumprimentou o humorista e deu um simples ‘oi’ a Bambam.

“Ela (Rafaella) nem me cumprimentou direito. E ela me conhece. Ela entrou, cumprimentou o Sérgio e falou um ‘oi’ bem sem vontade para mim. Não achei legal a atitude dela”, contou.

“Se falam dela, é porque ela é a irmã do Neymar. Quem é ela? Ela é apresentadora? Não! É cantora? Não! É atriz? É influenciadora? Não! O que você é? Tem que perguntar para ela, para ela me dar um ‘oi’ daquele jeito. Tem que ser simpática”, afirmou.

Bambam comparou ainda a postura de Rafaella com a do pai de Neymar: “O pai dela é super simpático e gente boa. Ele deveria falar para ela ser mais simpática com as pessoas. Apesar de ela ser uma pessoa pública hoje, não vi nenhum talento nela. Não é cantora, não apresenta podcast, não é atriz. Então, quando ela sai de casa tem que dar ‘oi’ para todo mundo, porque ela tem uma marca nas costas dela, que é o irmão dela, que puxa o nome dela para cima”.