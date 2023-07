Lanche do Evandro, na BR-364, completa 50 anos sendo o ponto de parada dos viajantes

Instalado na altura do km 72 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, o famoso lanche do Evandro completa nesse mês de julho 50 anos de existência. Em 1973, o proprietário teve a ideia estratégica de colocar o lanche em funcionamento exatamente no local que representa a metade da viagem entre Sena e a capital acreana.

Diariamente, centenas de pessoas passam pelo lanche. É praticamente uma parada ‘obrigatória’.

Além de comercializar diversos lanches, o estabelecimento também disponibiliza banheiros para os usuários. “É uma referência para quem trafega pela BR-364. A gente para aqui para comer alguma coisa e também descansar um pouco. Depois, seguimos o nosso destino”, comentou o autônomo Francisco Silva Lima, residente em Sena Madureira.

Nesta semana, quem passou pelo local pôde notar uma ornamentação comemorativa e, ainda, uma placa de agradecimento: “Agradecemos a cada cliente pela confiança. Nosso lucro é a sua satisfação”, diz o enunciado.

Em 1973, ano em que o lanche do Evandro foi inaugurado, a BR-364 não era asfaltada e a população sofria muito para chegar em Rio Branco, especialmente na época do inverno.