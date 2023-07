Laudo mostra destruição no apartamento de Zé Celso após incêndio; veja fotos

As imagens mostram que o revestimento das paredes do quarto de Zé Celso se desfez por causa do fogo. O perito responsável pela análise, Fábio André Massa, destacou que o fogo “danificou diversos materiais, objetos e mobiliário que se encontravam no interior do imóvel, bem como as superfícies das paredes e tetos, tanto pela ação direta das chamas quanto pela propagação de fumaça e fuligem”.

Massa pontua no documento de 11 páginas que “não foi possível precisar a causa do evento, porém a análise dos elementos técnicos-materiais coligidos no local levaram o relator a admitir como viável a possibilidade de o incêndio ter iniciado em virtude do contato entre um corpo de capacidade ígnea (aquecedor), com materiais de fácil combustão que ali existiam (tecido, espuma, madeira etc.)”.

O apartamento onde Zé Celso morava fica no sexto andar de um prédio da Rua Achiles Masetti, na Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista. Ele era vizinho do marido, o diretor Marcelo Drummond, que sofreu queimaduras nos dedos e inalou fumaça ao resgatar Zé Celso do local. Os dois apartamentos são os únicos daquele andar, que permanece interditado. As demais áreas do prédio estão liberadas para uso.

Parte do acervo de manuscritos do dramaturgo foi consumida pelo fogo durante o incêndio, mas toda sua obra teatral e parcela significativa de seu trabalho artístico já haviam sido digitalizadas.