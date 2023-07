Letícia Spiller relembra época de paquita e fala sobre Marlene Mattos

Um dos destaques do primeiro episódio do documentário de Xuxa, que estreou no Globoplay nessa quinta-feira (13/7), foi Letícia Spiller. Para quem não sabe, a atriz foi paquita da Rainha dos Baixinhos e relatou como foi sua entrada para o time, além de contar sobre a relação com a polêmica produtora Marlene Mattos.

“No início eu fiquei muito preocupada em fazer o trabalho direito. E eu não tinha essa preocupação em aparecer na câmera. Só que a Marlene me apavorava um pouco. Ela falava: ‘Você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás”, desabafou.

Atarefada, Letícia revelou que aparecia pouco no vídeo, porém, Xuxa sempre fazia questão de mostrá-la ao público. “A Xuxa ficava me chamando, para me mostrar para o público. E eu não escutava nada. E ela: ‘Ô Pastel, vem aqui’. E aí ficou Pastel”, disse ela sobre seu apelido no time de paquitas.