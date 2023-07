Luan Santana teria engatado romance com loira da Globo; saiba quem é

Solteiro desde o início de junho, quando terminou o seu noivado com Izabela Cunha, Luan Santana já teria engatado um romance com uma modelo. Os dois foram vistos juntos em um show no São João da Boa Vista. De acordo com o Jornal Extra, o envolvimento dos dois passou de uma noite e os dois já se seguem no Instagram e trocaram curtidas.

Ana Cecília tem 24 anos, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro e é modelo profissional. Além disso, ela é assistente de palco do The Voice Kids e foi chamada de Andrezete, apelido em referência ao ex-apresentador da atração, André Marques.

A jovem ainda é ex-affair do uruguaio Arrascaeta, jogador do Flamengo. Eles foram filmados juntos em abril do ano passado, em um carnaval fora de época, e também no Desfile das Campeãs. Ana Cecília foi à alguns jogos do Rubro-Negro ao lado da mãe do atleta. O affair aconteceu enquanto ele estava separado de Camila Bastiani, com quem reatou alguns meses depois.

Término de Luan Santana

Um fantasma do passado de Luan Santana pode ter assombrado o relacionamento com Izabela Cunha. O cantor confirmou o fim do noivado na última segunda-feira (29/5), por meio da assessoria, e uma aproximação com a ex é apontada como motivo do término.

A ex em questão é Jade Magalhães, com quem o artista teve um relacionamento de 12 anos, entre vidas e vidas. De acordo com o jornal Extra, fontes afirmaram que ela foi um dos motivos do fim do noivado do cantor.