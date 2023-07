Ludmilla compartilha encontro com Gusttavo Lima e é criticada por fãs

Ludmilla, de 28 anos, está apostando cada vez mais em ‘jogar nas 11’, como sempre comenta, e diversificar sua gama musical. Agora, ela parece estar mirando no sertanejo. A cantora compartilhou um clique com Gusttavo Lima, de 33 anos, um dos maiores do gênero, e causou entre os fãs, nesta sexta-feira (28).

Nos stories do Instagram, os artistas aparecem brindando em um momento descontraído. “Aguardem…”, escreveu a carioca na publicação, dando a entender que vem aí uma possível parceria musical com o cantor.

Ludmilla, que começou a carreira no Funk e é a maior artista do gênero no mundo em plays, já mergulhou no trap, no pop, no R7&B, ritmos latinos e, principalmente, no pagode com o projeto Numanice. Recentemente, ela fez o maior show de uma artista nacional solo feminina no Brasil em um estádio no Rio de Janeiro.

Mas nem todos os fãs encararam a pareceria como um passo interessante para a construção da carreira da artista. “Ludmilla, dá tempo de cancelar e fingimos que não rolou esse encontro”, escreveu um fã. “Lud, eu te amo, mas esse pano, infelizmente, não vou passar”, publicou outro.

“Ludmilaaa, que delírio é esse??!! Tantos feats melhores…”, escreveu outra admiradora. “Ludmilla, o que o Gusttavo Lima acha da sua família, sendo que você é casada com uma mulher?” questionou uma outra, que compartilhou um vídeo em que o cantor aparece defendendo a “família tradicional brasileira”.

“Fico imaginando o Gusttavo Lima comentando que vai gravar música com a Ludmilla pra alguém: ‘Vou gravar música com aquela cantora sapatona, aquela que vai pro inferno, a que não tem uma família e nunca vai poder ter, porque mulher com mulher não estar na Bíblia’. É assim que pensa”, detonou outro.

Os fãs dos artistas se distanciaram, principalmente, depois das eleições de 2022. Ludmilla apoiou publicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o pleito, e Gusttavo posou e pediu votos ao candidato derrotado, Jair Messias Bolsonaro (PL), principalmente no segundo turno.