Mailza diz que apoia candidatura de Alysson, mas Gladson que decide pelo PP

Neste domingo (30), Mailza comentou sobre as decisões em torno das eleições do ano que vem. Ela lembrou que em 2018, quando ainda era senadora do Acre e presidente estadual do Progressistas, foi a responsável por emplacar a candidatura do atual prefeito Tião Bocalom.

Porém, agora, em relação ao nome que o partido deverá escolher para concorrer ao cargo do chefe do Executivo Municipal, Mailza disse que embora apoie a escolha do secretário de Governo, Alysson Bestene, a decisão final será do governador Gladson Cameli, atual presidente do Progressistas no Acre.

“O nome do Alysson foi colocado. Política é muito dinâmica. Estamos trabalhando para ter um nome que vença as eleições. Durante todo esse tempo há o momento certo de discutir. Mas o Alysson é um bom nome, apoio, é uma pessoa querida, amada. Se dedica muito para o Governo. Essa decisão está sob liderança do nosso governador Gladson Cameli”, disse.

Veja a entrevista: