Mais de 100 servidores da Educação podem ficar sem salário; confira lista

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Cultura (SEE) lançou um edital de notificação nesta quinta-feira (6) informando que mais de 100 servidores do quadro podem ficar sem receber seus salários de agosto caso não façam a atualização cadastral de 2023.

“Assim, notificamos os servidores abaixo relacionados a comparecer, impreterivelmente, até o dia 19 (dezenove) de julho de 2023, à Coordenação de Vida Funcional/SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no art. 8º do referido Decreto”, diz um trecho do decreto.

De acordo com o decreto, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos no mês de junho foi de 1 a 31 de junho do mesmo ano.

“Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de agosto/2023, obedecendo ao calendário de Folha

de Pagamento do Governo do Estado do Acre”, continua.

Confira a lista completa de servidores: