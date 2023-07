Mais de 20 mil pessoas participam da 2ª noite do Carnavale, em Brasiléia

Uma das festas mais esperadas do ano, o Carnavale de Brasiléia levou mais de 20 mil pessoas para as ruas principais do centro da cidade, somente neste sábado (2), de acordo com dados da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Durante a segunda noite do evento – que se estende até o domingo (3) – a animação dos foliões ficou por conta da cantora acreana Sandra Melo, do DJ Alessandro Braim e do cantor Jamil, que encerrou a noite.

“É uma alegria muito grande vivenciar esse momento magnífico. Saímos de uma calamidade que nos afetou drasticamente e estamos aqui comemorando a resiliência, o amor e união do povo de Brasiléia, que não desiste e não se entrega às adversidades. É uma festa do povo, da diversidade, do amor e da esperança”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Além das ruas lotadas, um dos pontos mais visitados do evento foi o camarote de Prefeitura de Brasiléia, que contou com a participação de autoridades e demais convidados da prefeita.

O Carnavale, tradicional carnaval fora de época, faz parte da programação de comemoração dos 113 anos da cidade.

VEJA FOTOS: