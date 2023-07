Maitê Proença lembra fim da menopausa com namorado que adorava transar: ‘Era uma delícia’

A artista Maitê Proença, 65, afirma que sua menopausa foi interrompida por volta dos 50 anos devido a um relacionamento intenso e repleto de tesão com um parceiro. De acordo com ela, o homem tinha um apetite sexual tão intenso que seu corpo se ajustou a essa nova vivência.

“Foi o namorado mais hedonista que tive. E ele gostava de… transar. Naquele momento, eu andava bastante desinteressada nisso. Como ele gostava de sexo e era muito bom nessa missão, a minha menopausa parou. E fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta”, diz em entrevista ao jornal O Globo.

“A ginecologista me viu e falou: ‘Minha filha, é o tesão!’ O homem era uma delícia. Tudo em mim, no meu corpo, ficou incrível. E, olha, é assim ainda”, aponta.

Mais recentemente, Maitê namorou a cantora Adriana Calcanhotto, 57, com quem terminou no ano passado. Porém, ela diz, relação com alguém do mesmo sexo não é algo novo para ela, apesar de esse ter sido o único a se tornar público.

“Sou uma pessoa curiosa, vivi todos esses anos e gosto de gente. Daí dá para tirar as conclusões. O fato de ela (Adriana) ser do mesmo sexo interessou a todo o mundo, mas não a mim. O mundo inteiro ficou alvoroçado. Para mim, era só uma pessoa que me cativava e me interessava.”

Dois meses antes de o relacionamento chegar ao fim, Maitê polemizou ao dizer à revista JP que preferia que a namorada fosse homem.

“Eu queria que ela [Adriana] fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu?”, declarou.

A atriz teve de lidar com acusações de lesbofobia e as rebateu dias depois. De acordo com Maitê, não existiu polêmica em torno dessa revelação e “se encarada com boa vontade”, a declaração seria elogiosa à parceira. “Estar num relacionamento com uma mulher fala mais alto do que os que acusam sem ler e caçam polêmicas onde não há”, disse na época.