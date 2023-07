Manoel Soares é demitido após protagonizar climão na Globo

Manoel Soares foi demitido nesta sexta-feira (30/6) de todas as atrações do grupo Globo. Nos últimos meses, o apresentador protagonizou inúmeras desavenças com Patrícia Poeta no programa “Encontro”.

A parceria conturbada entre a dupla tinha término previsto há semanas, quando fontes revelaram que Soares sairia do programa de forma silenciosa. O apresentador também sinalizou sua despedida para amigos próximos. Mas tudo indicava que isso aconteceria mais adiante.

Sem causar alardes, a Globo aproveitou as férias de Patrícia Poeta para anunciar a demissão do apresentador. A ideia da emissora era deixar a transição natural e evitar repercussão negativa ao programa matinal. Com isso, Manoel Soares não ganhou despedida no programa.

Demissão também do “Papo de Segunda”

A Globo ainda aproveitou a decisão para promover João Vicente, com quem Manoel Soares dividia o comando do “Papo de Segunda”, do GNT. O humorista faz parte da atração desde a apresentação de Fábio Porchat. Boatos indicavam que ele também teria uma desavença com o colega.

Em maio deste ano, a Globo estudou o retorno de Manoel Soares para o programa “É de Casa”, porém, a produção não aprovou a sugestão. Fontes afirmam que o apresentador também teve faíscas com a equipe.

Trajetória de Manoel Soares

Manoel começou sua carreira na RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Em sua trajetória, fez parte do “Profissão Repórter” de 2009 a 2016. Em 2017, começou a atuar como repórter do “Encontro com Fátima Bernardes”, e a partir de 2019, acumulou a função com o “Se Joga”.

No mesmo ano, passou a fazer parte do elenco de apresentadores do “É de Casa”, nas manhãs de sábado da emissora. O apresentador ficou na atração até 2022, quando assumiu o “Encontro”, ao lado de Patrícia Poeta, ocupando a vaga que era de Fátima Bernardes. A demissão acontece em meio a rumores de desavenças entre ele e praticamente todos com quem trabalhou.

Nota da Globo

Leia a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração.

No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”