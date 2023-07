Manoel Urbano e Mâncio Lima conquistam títulos do futsal na fase Estadual

As equipes de Manoel Urbano, no masculino, e Rodrigues Alves, no feminino, conquistaram nessa sexta, 28, os títulos do futsal na fase Estadual dos Jogos Escolares.

Manoel Urbano bateu Mâncio Lima por 6 a 2 e Rodrigues Alves derrotou Sena Madureira por 3 a 2.

Handebol tem campeões

No handebol, Rio Branco ficou com título no masculino e Tarauacá levantou a taça no feminino.

Basquete e vôlei

Começou neste sábado, 29, as disputas da fase Estadual no basquete, no Armando Nogueira, e o vôlei, no Colégio Acreano.

Fase nacional

As equipes campeãs estarão na disputa da fase Nacional dos Jogos, programada entre os dias 2 e 17 de setembro em Ribeirão Preto, São Paulo.