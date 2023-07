Maratona de marketing: filmes e séries para assistir no fim de semana

Preparando-se para um final de semana de entretenimento e aprendizado? Aqui estão algumas sugestões de filmes e séries sobre marketing para você mergulhar nesse fascinante mundo enquanto relaxa.

Indicado por Mahara Scholz, Head de Revenue da Octadesk.

Disponível em: Prime Video

Estrelado por Ben Affleck e Matt Damon, o filme explora a história da parceria entre Michael Jordan – até então um novato no basquete – e a divisão de tênis de basquete da Nike. Essa parceria abriu um precedente de mercado que ressoa até hoje: os atletas ganharem uma porcentagem sobre os produtos que ilustram. AIR também mostra que a capacidade analítica e de mapear tendências é fundamental para criar estratégias de marketing game changers.

Além disso, o longa destaca a capacidade analítica do profissional, uma habilidade importante para melhores tomadas de decisão. Seja você um profissional de marketing ou apenas um curioso sobre a história, o filme é um deleite para os apaixonados por marcas e comunicação.

Indicado por Thiago Terra, gerente de marketing e novos negócios da Grano Alimentos.

Disponível em: Prime Video.

O filme explora a manipulação da informação e a comunicação persuasiva presentes no campo do marketing, revelando as tensões éticas e as estratégias utilizadas para influenciar as percepções e opiniões das pessoas durante a ditadura argentina.

Indicado por Najla Polisel, coordenadora de marketing da Bioelements Group.

Disponível em: Netflix

A série documental narra a briga judicial milionária do americano John Leonard contra a Pepsi por causa de um comercial promovido pela companhia na década de 1990 – em meio ao período que ficou conhecido como a Guerra das Colas, entre Pepsi e a Coca-Cola.

O americano viu uma “brecha” na campanha que prometia prêmios por meio da troca de pontos em produtos consumidos, e se lançou numa saga inteligente para cobrar da Pepsi o valor referente a um jato militar mostrado em uma de suas peças publicitárias. A série traz uma excelente oportunidade de reflexão para as marcas, profissionais de marketing e publicitários sobre planejamento de campanhas, comunicação, consumidores, relação entre cliente e agências, conflitos jurídicos e gestão de riscos e imagem.

Indicado por Sabrina Bertoluci, coordenadora de marketing da D4Sign.

Disponível em: AppleTV

Tetris se passa no período final da Guerra Fria, na década de 1980, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) já demonstrava fraqueza antes de cair, em 1991.

Nesse contexto, o soviético Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) criou um jogo envolvendo estratégia e pensamento rápido. Aos poucos, o viciante joguinho foi escapando da União Soviética para chegar ao mundo. O longa oferece uma visão realista e impactante sobre o mercado, destacando a importância de agir de forma ética, transparente e correta em todas as negociações comerciais. É uma aula de negociação, empreendedorismo, inovação e muita perseverança. Uma ótima dica de filme que fala sobre branding, consumo, memória afetiva e experiência de marca.

Indicado por Alex BX Pinto, CMO da International Meal Company – IMC.

Disponível em: Netflix

Considerado um dos melhores filmes dos últimos tempos, A Rede Social (2010) traz uma montagem visceral do nascimento e da ascensão do Facebook. O drama biográfico dirigido por David Fincher detalha a jornada do estudante de Harvard Mark Zuckerberg, que viria a ser conhecido como gênio da computação e um dos maiores astros da internet. Em um olhar voltado para o marketing, o filme traz uma visão única (com licenças criativas) de como identificar um insight, construir um produto e apostar no seu crescimento. Além disso, mostra a importância de estar em constante evolução e apostar na inovação.

Indicado por Miguel Lobitsky, Sócio diretor da Agência Lab8.

Disponível em: HBO Max e Prime Video

Para profissionais de marketing, Silicon Valley apresenta algumas lições valiosas. A série aborda questões como estratégias de branding, posicionamento de mercado, concorrência acirrada e a importância do marketing para impulsionar o crescimento dos negócios. Ao longo dos episódios, os personagens enfrentam desafios relacionados à identificação do público-alvo, à construção de uma imagem de marca sólida e à atração de investidores. Vale maratonar!

Indicado por Rodrigo Roccasecca, COO da agência Bauc.

Disponível em: HBO Max e Prime Video

Um filme estrelado por Robert de Niro e Anne Hathaway, que aborda o etarismo. No longa, o personagem de De Niro vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar. A relação de consumo e comportamento é o que causa o choque de realidade, sendo o grande mote, pois é nesse cenário que ocorrem as trocas de experiência e aprendizagem. Como doses de humor, é um filme leve com diversas mensagens encaixadas.