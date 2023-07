Marcelo Bonfá compartilha manuscrito de Renato Russo em papel de pão

Marcelo Bonfá, ex-baterista do Legião Urbana, usou as redes sociais para compartilhar fotos de um manuscrito de Renato Russo em um papel de pão. No texto, Russo refletia sobre a primeira apresentação da banda, em Patos de Minas, em setembro de 1982.

O músico revelou que Renato Russo gostava de deixar momentos da banda registrado. No texto compartilhado por Bonfá, o vocalista escreveu sobre a origem do Legião Urbana.

“O grupo foi formado por Marcelo Bonfá (bateria, do Dado e o Reino Animal), Renato Russo (baixo, do Aborto Elétrico) e Eduardo Paraná (guitarra, do Boca Seca) em julho de 1982. A primeira apresentação foi no “Festival Rock no Parque”, realizado em Patos de Minas. Agora chega a vez de Brasília: esta é a nossa primeira apresentação aqui”, diz o manuscrito.

Na continuação, Renato fala sobre os temas abordados nas músicas da banda. “Achamos que o importante é falar de coisas que acontecem com a gente: escolas, festas, cotidiano, como vemos o mundo, como o mundo nos vê. Chegou a hora do pessoal começar a se tocar (que o) importante é fazer o que você quer e ficar bem com todo mundo que quer se divertir.”