‘Marcola do Acre’ tem casa invadida e é morto com três tiros na Baixada da Sobral

O monitorado por tornozeleira eletrônica Marcos Paulo da Costa, 38 anos, conhecido como “Marcola”, teve a casa invadida e foi assassinado com três tiros na noite desta quinta-feira (20), na rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Marcos é monitorado por tornozeleira com passagem por tráfico de drogas, e estava dentro da própria residência na noite desta quinta, quando a vizinha dele foi rendida por três bandidos armados que a obrigaram a chamar a vítima pela cerca.

Após ser chamado pela vizinha, “Marcola” foi atingido por um tiro no peito e, em seguida, os três assassinos pularam a cerca da vizinha, entraram na casa da vítima e executaram Marcos com vários disparos na cabeça e no peito. Ao todo, os bandidos efetuaram 18 tiros, mas apenas três atingiram a vítima, sendo dois na região da cabeça e um no peito. Após a ação, os criminosos fugiram correndo e entraram em uma catraia nas margens do Rio Acre, atravessando o manancial entre o bairro Aeroporto Velho e o bairro Quinze.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a “Marcola”. A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).