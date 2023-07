Marcynho Sensação tem show confirmado em Rio Branco; veja data e valores

No mês de agosto, os amantes da música e da diversão terão mais um grande motivo para comemorar. Após o término da tradicional e esperada Expoacre 2023, a badalada MoonClub traz mais uma atração nacional para agitar a noite acreana. A badalada MoonClub anunciou na noite desta quarta-feira (19) a presença do renomado cantor Marcynho Sensação, que promete comandar a casinha e colocar todos para dançar muito.

Com sua voz marcante e seu carisma contagiante, Marcynho Sensação conquistou o público de todo o Brasil com seus sucessos e performances vibrantes. Com data marcada para se apresentar às 23h, no dia 19 de agosto, os ingressos para o show já se encontra disponivel

Os ingressos do primeiro lote variam entre R$ 50,00 pista até R$ 1.500 camarote. Para saber mais, veja abaixo